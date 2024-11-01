Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар беспилотника ВСУ

«Я бы сказал, что просто повезло», — рассказал он ТАСС.





Кимаковский родился в Макеевке. До событий в Донбассе работал на разных должностях, в том числе в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, автоматизировал учебные процессы и многое другое.





В 2014 году уехал в Донбасс добровольцем и волонтером, в 2015-м занимал пост советника главы администрации Дебальцево. Попал в плен, спустя несколько месяцев в результате обмена вернулся в Россию. С марта 2022-го постоянно находится в Донбассе.