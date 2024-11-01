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Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар беспилотника ВСУ
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Была аткована машина чиновника undefined
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Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар беспилотника ВСУ

Была аткована машина чиновника

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что его автомобиль был атакован украинским беспилотником. Сам Кимаковский цел, но повреждена его машина. 

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«Я бы сказал, что просто повезло», — рассказал он ТАСС. 


Кимаковский родился в Макеевке. До событий в Донбассе работал на разных должностях, в том числе в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, автоматизировал учебные процессы и многое другое. 


В 2014 году уехал в Донбасс добровольцем и волонтером, в 2015-м занимал пост советника главы администрации Дебальцево. Попал в плен, спустя несколько месяцев в результате обмена вернулся в Россию. С марта 2022-го постоянно находится в Донбассе.

#днр #всу #атака #кимаковский
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