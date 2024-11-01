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В Казахстане на Байконуре силовики задержали француза и немца
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Утверждается, что иностранцы пытались сфотографировать ракету-носитель undefined
Новости

В Казахстане на Байконуре силовики задержали француза и немца

Утверждается, что иностранцы пытались сфотографировать ракету-носитель

Гражданин Франции и гражданин Германии задержаны возле космодрома Байконур в Казахстане после попытки сфотографировать ракету-носитель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.


Агентство подчеркивает, что «пока не располагает официальным подтверждением этой информации». 


Позже в казахстанской прокуратуре уточнили: француз и немец арестованы на сутки за «самовольную прогулку» по территории Байконура. Отмечается, что их выпроводили с космодрома.  

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Комплекс Байконур арендуется Россией у Казахстана. Договор аренды заключен до 2050 года. 

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