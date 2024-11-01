В Казахстане на Байконуре силовики задержали француза и немца

Гражданин Франции и гражданин Германии задержаны возле космодрома Байконур в Казахстане после попытки сфотографировать ракету-носитель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.





Агентство подчеркивает, что «пока не располагает официальным подтверждением этой информации».





Позже в казахстанской прокуратуре уточнили: француз и немец арестованы на сутки за «самовольную прогулку» по территории Байконура. Отмечается, что их выпроводили с космодрома.