В КПРФ прокомментировали фото депутатки-коммунистки из Хакасии, которое посчитали пародией на Иисуса Христа

Общественники Хакасии попросили прокуратуру проверить на оскорбление чувств верующих фотографию депутата Верховного совета от КПРФ Татьяны Янусик. Снимок с раскинутыми в стороны руками на фоне скульптуры распятого Иисуса активисты посчитали пародией на Христа. Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко рассказал Daily Storm, что еще не видел фотографию и не знаком с Татьяной Янусик. Ющенко призвал не обсуждать фотографии и не «привлекать внимание к разного рода фантазиям, которые люди выдают».





«Городских сумасшедших очень много, причем тут КПРФ? Зачем поднимать это на какой-то уровень, честно говоря, не понимаю. Мало ли кто где сфотографируется? Фотографии делают миллионы, из них несколько миллионов — достаточно малоэстетичные. И что, мы сейчас будем привлекать внимание к разного рода фантазиям, которые люди выдают? Зачем нам с вами обсуждать какую-то барышню, которая где-то что-то фотографирует?» — заявил Ющенко.





Сама Татьяна Янусик говорит , что сделала «обыкновенную простую фотографию возле арт-объекта». Она считает, что ее оппоненты «раздули чисто политический скандал».





Однопартийцы Янусик в Верховном совете назвали сообщения о депутате травлей. «Фотография на фоне какого-то арт-объекта никогда не являлась каким-то нарушением», — сказал депутат от КПРФ Валерий Старостин.





30 октября спикер Верховного совета Хакасии Сергей Сокол поручил комиссии по регламенту проверить Янусик на нарушение этики.





По информации местных СМИ, Татьяна Янусик опубликовала фотографию на фоне скульптуры Иисуса в своем статусе в мессенджере. На это обратили внимание местные общественники и попросили прокуратуру проверить депутата на оскорбление чувств верующих.