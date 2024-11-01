Глава МИД КНДР сообщила, что Ким Чен Ын приказал помогать армии России

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь Российской армии и российскому народу в их священной войне», — заявила дипломат.





Лавров в ответ заявил о том, что партнерство РФ и КНДР имеет стратегический характер и выходит на новый уровень. Российский глава дипведомства подчеркнул, что между военными двух стран налажены «очень тесные контакты» по линии спецслужб, которые позволяют решать практически значимые и важные для безопасности обоих стран задачи.





24 октября Госдума ратифицировала договор, где есть статья об обязанности Северной Кореи и России оказывать друг другу военную и иную помощь.