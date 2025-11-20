Володин: Мигрантам ужесточили условия для получения медицинского полиса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что мигрантам ужесточены условия для получения медицинского полиса. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.





Володин пояснил, что по новым правилам, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в РФ, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории России.





Исключение — экстренные случаи, заметил председатель Госдумы.





Те, кто приезжает в Россию на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это, заключил Володин.





18 ноября Госдума во втором чтении одобрила законопроект, которым предлагается внести изменения в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». В частности — выдавать полис обязательного медицинского страхования лишь трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж. Ранее срок составлял три года.





Цель такой меры — обеспечить более справедливое и устойчивое функционирование системы ОМС, стимулируя длительное и легальное пребывание мигрантов на рынке труда в РФ.





Документ был внесен на рассмотрение правительством 29 сентября, а принят Государственной думой в первом чтении 22 октября.





Теперь законопроект будет рассмотрен в третьем, окончательном чтении Госдумой. Затем документ направят в Совет Федерации и на подпись к главе государства Владимиру Путину.