Володин: Мигрантам ужесточили условия для получения медицинского полиса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что мигрантам ужесточены условия для получения медицинского полиса. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.


Володин пояснил, что по новым правилам, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в РФ, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории России.


Исключение — экстренные случаи, заметил председатель Госдумы.


Те, кто приезжает в Россию на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это, заключил Володин.


18 ноября Госдума во втором чтении одобрила законопроект, которым предлагается внести изменения в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». В частности — выдавать полис обязательного медицинского страхования лишь трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж. Ранее срок составлял три года.


Цель такой меры — обеспечить более справедливое и устойчивое функционирование системы ОМС, стимулируя длительное и легальное пребывание мигрантов на рынке труда в РФ.


Документ был внесен на рассмотрение правительством 29 сентября, а принят Государственной думой в первом чтении 22 октября.


Теперь законопроект будет рассмотрен в третьем, окончательном чтении Госдумой. Затем документ направят в Совет Федерации и на подпись к главе государства Владимиру Путину.

