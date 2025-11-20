Проект «Зал «Зарядье» — детям» представит сказку «Дюймовочка» с песочной анимацией

В зале «Зарядье» 23 ноября будет представлена симфоническая сказка «Дюймовочка» с песочной анимацией, сообщила пресс-служба культурного учреждения.





Отмечается, что в восьмом концертном сезоне одно из ключевых направлений — «Зал «Зарядье» — детям» — дарит юным слушателям много новых музыкальных впечатлений.





В частности, в детской афише можно увидеть интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.





Рассказчик — актриса театра и кино Любовь Толкалина, а музыкальным сопровождением станут сочинения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Дмитрия Шостаковича, Ференца Листа, Феликса Мендельсона и других композиторов в исполнении Государственной академической симфонической капеллы РФ под управлением Максима Мохорева.





«Дюймовочка» — самый понятный, ближайший и верный путь к душе ребенка, поскольку речь идет о маленькой девочке. Она была крошечная относительно всего этого большого мира. Четырехлетний ребенок может идентифицировать себя с ней, рассуждает Толкалина.