Директор благотворительного фонда рассказала о ценности сервиса «Моспитомец»

Сервис «Моспитомец» помогает будущим владельцам ответственно и осознанно подойти к выбору животного. Об этом заявила Агентству городских новостей «Москва» директор фонда «Собаки, которые любят» Юлия Лындина.





Она отметила, что появление «Моспитомца» — это действительно значимое событие для всех, кто занимается пристройством бездомных животных.





Единая база питомцев из городских приютов с подробными описаниями и качественными фото — огромный шаг вперед в деле ответственного и осознанного выбора четвероногого друга, считает Лындина.





Она обратила внимание на то, что сервис предлагает не просто «каталог» животных, а продуманный инструмент. Фильтры поиска позволяют учесть важные параметры (возраст, размер) при выборе питомца.





Кроме того, сервис поможет заранее организовать встречу с питомцем, что дает шанс установить с ним контакт до принятия окончательного решения.





«Благотворительный фонд «Собаки, которые любят» опекает бездомных кошек и собак, попавших в беду и нуждающихся в лечении и уходе. Поддержать его работу можно с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Все собранные средства идут на оплату труда ветеринаров и кинологов, покупку корма, лекарственных препаратов, расходных материалов и социальную адаптацию животных в приютах.