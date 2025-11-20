Новости
Песков рассказал, как Путин относится к искусственному интеллекту
Президент не пользуется ИИ в своей повседневной работе, сообщил официальный представитель Кремля undefined
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что российский лидер Владимир Путин в своей повседневной работе не пользуется искусственным интеллектом (ИИ).


При этом, отметил Песков, Путин знает о том, как применяется ИИ при сборе и обработке вопросов к прямой линии с президентом.


Использование технологии, как говорил ранее официальный представитель Кремля, позволит во время подготовки доводить до Путина в оперативном режиме «весь срез общественного мира».


Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта, пояснил представителям СМИ на брифинге Песков.


Он ранее заявил, что Путин 19 ноября в ходе посещения штаб-квартиры «Сбера» получил развернутую информацию по теме «Развитие искусственного интеллекта в России и в мире».


До мероприятия главе государства представили сравнительный анализ развития ИИ в разных странах мира, уточнил Песков. По его словам, Путину также рассказали о применении ИИ в системе госуправления.


В июле Песков в интервью журналу «Эксперт» признался, что не стал бы окрашивать искусственный интеллект в черный или белый цвета. ИИ в СМИ может как сделать доступ к информации безграничным, так и лишить читателей возможности анализировать, полагает пресс-секретарь президента.

