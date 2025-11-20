SHAMAN рассказал, как «перевел дух» и сделал предложение Екатерине Мизулиной

Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, как «перевел дух» и сделал предложение директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Все случилось за ужином, в домашней обстановке, признался артист.





По словам певца, все прошло довольно спонтанно. Он вспомнил, что тогда вернулся из очередной командировки и Екатерина его встречала.





Выглядела возлюбленная настолько красиво, словно «с картинки», вспоминает SHAMAN. Он добавил, что вначале пришел в себя, а затем решился сделать любимой женщине предложение и подарил ей букет цветов. Екатерина сразу же ответила согласием.





Также исполнитель рассказал РИА Новости, что его свадьба с Мизулиной пройдет в закрытом формате: в близком кругу, без камер и представителей СМИ. Артисту хотелось бы, чтобы такое важное в их с Екатериной жизни мероприятие прошло «культурно, тихо, мирно».





5 ноября SHAMAN и Мизулина сообщили, что расписались в загсе Донецка в ходе посещения ДНР. Церемония прошла скромно, без большого числа гостей. Ее посетил глава республики Денис Пушилин.





До этого, в марте, SHAMAN и Мизулина объявили, что они пара. Артист после официального заявления об их отношениях исполнил песню «Ты моя», обнимая Екатерину.