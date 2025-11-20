Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зума Дудузила Зума вербовала мужчин из ЮАР и Ботсваны для отправки в зону конфликта на Украине. Об этом передает Bloomberg. Агентство ссылается на свои источники и переписку женщины в WhatsApp*.





Журналисты агентства утверждают, что примерно 20 мужчин, которые общались с Дудузилой Зума, в июле уехали в зону конфликта. Дочь экс-президента якобы обещала, что мужчины пройдут подготовку в качестве телохранителей для работы в «Копье нации».





Родственники завербованных заявляют, что в итоге мужчины подписали контракты, уехали на передовую и с августа не выходят на связь. По словам некоторых собеседников, их родные не поняли смысл текста в подписанных контрактах.





Кроме того, Bloomberg упоминает о переписке между родителями бойцов и Дудузилой Зума. Согласно записям, она якобы уверяла, что мужчин не отправят в зону боевых действий.





При этом отмечается, что с 1998 года участие в наемничестве или боевых операциях в интересах иностранного государства признано в ЮАР преступлением.





В ноябре власти ЮАР получили запросы о помощи от 17 сограждан, которые оказались в зоне боевых действий на Украине. В администрации нынешнего президента ЮАР Сирила Рамафосы рассказали, что люди оказались там в результате обмана: мужчин в возрасте от 20 до 39 лет привлекли обещаниями высокооплачиваемой работы, в итоге они вошли в состав ВСУ.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Кремль не располагает информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий.





* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.