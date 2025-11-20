Новости
ФСБ рассказала, как спецслужбы Украины хотели отравить офицера Минобороны пивом с ядом
Покушение пресекли, а завербованного жителя ДНР, который пытался убить военного, задержали Фото: Global Look Press / Вадим Ахметов
Высокопоставленного офицера Минобороны спецслужбы Украины попытались отравить в Донецкой Народной Республике пивом с ядом. Об этом заявили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Завербованный житель ДНР, который должен был передать военному смертельный напиток, задержан.


По информации ФСБ, в ноябре подозреваемый получил от спецслужбы Украины две упаковки бутылок пива британского производства.


Мужчина должен был подарить этот напиток офицеру Вооруженных сил РФ, но его задержали в момент передачи упаковок.


Алкоголь был отправлен на исследование. Оно показало, что смесь в пиве должна была вызвать мучительную смерть офицера в течение 20 минут после того, как он употребит напиток.


Задержанный на допросе признался, что Киев обещал ему за преступление пять тысяч долларов. По словам мужчины, представитель спецслужб Украины связался с ним в Telegram и предложил заработать, забрав посылки по названным координатам. Туда прилетел дрон, сбросивший два тубуса.


Пиво мужчина держал в схроне до передачи жертве. Адрес и телефон высокопоставленного военного, как утверждает задержанный, ему прислали украинские спецслужбы.


На фотографии, которую опубликовала ФСБ, можно увидеть две бутылки пива производства пивоварни Samuel Smith: India Ale и Imperial Stout. Samuel Smith — одна из старейших пивоварен Великобритании, расположенная в городке Тэдкастер (графство Северный Йоркшир) и основанная в 1758 году.


В январе ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с попыткой отравить сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области. Тогда был задержан россиянин, который по заданию Киева планировал достать из тайника две емкости с опасными химическими веществами и залить их в воздуховоды автомобилей работников завода.

