Высокопоставленного офицера Минобороны спецслужбы Украины попытались отравить в Донецкой Народной Республике пивом с ядом. Об этом заявили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Завербованный житель ДНР, который должен был передать военному смертельный напиток, задержан.





По информации ФСБ, в ноябре подозреваемый получил от спецслужбы Украины две упаковки бутылок пива британского производства.





Мужчина должен был подарить этот напиток офицеру Вооруженных сил РФ, но его задержали в момент передачи упаковок.





Алкоголь был отправлен на исследование. Оно показало, что смесь в пиве должна была вызвать мучительную смерть офицера в течение 20 минут после того, как он употребит напиток.





Задержанный на допросе признался, что Киев обещал ему за преступление пять тысяч долларов. По словам мужчины, представитель спецслужб Украины связался с ним в Telegram и предложил заработать, забрав посылки по названным координатам. Туда прилетел дрон, сбросивший два тубуса.





Пиво мужчина держал в схроне до передачи жертве. Адрес и телефон высокопоставленного военного, как утверждает задержанный, ему прислали украинские спецслужбы.





На фотографии, которую опубликовала ФСБ, можно увидеть две бутылки пива производства пивоварни Samuel Smith: India Ale и Imperial Stout. Samuel Smith — одна из старейших пивоварен Великобритании, расположенная в городке Тэдкастер (графство Северный Йоркшир) и основанная в 1758 году.





В январе ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с попыткой отравить сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области. Тогда был задержан россиянин, который по заданию Киева планировал достать из тайника две емкости с опасными химическими веществами и залить их в воздуховоды автомобилей работников завода.