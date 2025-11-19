В Сколково заявили, что ИИ сможет полностью заменить рабочих на производствах и в офисах

Искусственный интеллект сможет автономизировать работу, полностью заменить сотрудников на заводах и в офисах. Об этом заявил директор Центра искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Евгений Бурнаев в ходе конференции AI Journey 2025.





Модератор дискуссии, глава «Сбера» Герман Греф попросил Бурнаева оценить перспективы возникновения в ближайшие пять лет гибридного труда, когда ИИ работает совместно с человеком или заменяет его в тех областях, где это возможно. Директор Центра ИИ заявил, что сейчас искусственный интеллект позволяет перейти от автоматизации к автономизации.





По его словам, можно построить ИИ-агента, который сможет писать код, будет иметь память, получать информацию об инженерном процессе, накапливать ее, а также декомпозировать задачу на подзадачи и управлять другими агентами искусственного интеллекта, чтобы в итоге «собрать полное решение».





«В будущем это позволит перейти к в значительной степени автономным организациям. Не только фабрикам — это и офисы, сервисные компании. Такой «организм» из взаимодействующих ИИ-агентов сможет управлять технологическими процессами», — заявил Бурнаев.





Директор Центра ИИ также отметил, что для реализации системы нужны серьезные вложения, в том числе подготовка новых кадров, способных делать проектирование с помощью специальных программ на основе генеративного ИИ. Находящийся на конференции Владимир Путин уточнил, значит ли это, что искусственный интеллект сможет решить дефицит рабочей силы, на что Бурнаев ответил: «Да».