Путин заявил, что в «Сбере» плохо работают со своими сотрудниками

Глава «Сбера» Герман Греф заявил, что банк до конца года сократит значительную часть сотрудников, эффективность которых была признана низкой на основании анализа искусственного интеллекта. Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что в организации нет неэффективных сотрудников, а есть те, с кем плохо работало руководство.





Свое заявление глава кредитной организации сделал в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Он рассказал, что с помощью мультиагентной системы до 1 января закончат сокращение 20% сотрудников, которые были проанализированы и выявлены с помощью ИИ как неэффективные.





«Нет неэффективных сотрудников. Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали», — сказал Путин.





Греф согласился со словами президента и добавил, что неэффективные работники бывают у неэффективных руководителей. В связи с этим он отметил, что в этом есть и его «доля ответственности».





Еще в 2018 году Греф говорил, что внедрение ИИ в Сбербанке позволит сократить работников, занятых рутинными операциями. По его словам, речь была о радикальном сокращении.





Больше всего, отмечал глава «Сбера», «страдает» от внедрения искусственного интеллекта среднее звено, где было сокращено 70% менеджеров. При этом уволенные работники не покинули банк окончательно — они прошли переобучение и занимаются другими направлениями.