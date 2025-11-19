На ВДНХ открылась выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Она посвященные торговой, ремесленной и промышленной жизни столицы, сообщает «Комсомольская правда».





Экспозиция охватывает период XVII-XX веков и демонстрирует, как менялся деловой облик Москвы. Одним из центральных экспонатов стала картина Жерара Делабарта «Вид Красной площади в Москве», которая демонстрирует торговые ряды, купцов и извозчиков XVIII века.





Свое отражение в искусстве нашли и будни малого бизнеса XX века. Так, например, в картине Юрия Пименова «Обыкновенное утро» девушка моет витрину кафе. А индустриальный образ Москвы представлен в произведении Эдуарда Браговского «Москва трудовая» с дымящими трубами заводов и мощной архитектурой промышленных районов.





Организатором выставки выступил Государственный Русский музей в сотрудничестве с правительством Москвы, столичным Департаментом культуры и ВДНХ. Познакомиться с торговой жизнью Москвы можно ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00.