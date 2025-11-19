«Хорошо проведенное время с напряженными моментами»: Птаха поделился впечатлениями от интервью с Дудем

Новости
Журналист Юрий Дудь (иноагент) опубликовал на YouTube интервью с рэпером Птахой (настоящее имя — Давид Нуриев). Музыкант поделился с Daily Storm впечатлениями от прошедшей беседы, заявив, что он хорошо провел время, однако не обошлось и без напряженных моментов.


«Какие-то вопросы застали меня врасплох. Например, история по домогательству в рядах церковно-приходских школ, просто не ожидал этой темы», — сказал артист.


По словам Птахи, к интервью он не готовился — все увиденное зрителями было экспромтом. Он также добавил, что как бы люди ни относились к Дудю, он является «апогеем либерального СМИ».


«Мне всегда хотелось с ним поговорить, я наконец-таки поговорил. Высказал свое мнение, услышал их мнение — мне понравилось», — резюмировал рэпер.


Интервью Птахи с Дудем вышло днем 19 ноября. Журналист обсудил с музыкантом различные темы, в том числе влияние властей на судьбы людей, визиты артиста в Донбасс и особенности получения статуса иноагента.

