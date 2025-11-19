В Роскомнадзоре рассказали, могут ли российские геймеры качать игры студии GSC Game World

Генпрокуратура признала украинскую игровую студию GSC Game World нежелательной в РФ организацией. В России она известна сериями «Казаки» и «S.T.A.L.K.E.R», и оказалось непонятно, могут ли российские геймеры качать и транслировать эти игры. В Роскомнадзоре заявили Daily Storm, что материалами нежелательной организации их не признавали.





«Требований по тематике «материалы нежелательной организации» в отношении этих ресурсов не поступало», — сообщили в пресс-службе.





В регуляторе при этом напомнили, что официальные сайты компании GSC Game World и S.T.A.L.K.E.R 2 были заблокированы в России еще в 2022 году.





В России GSC Game World признали нежелательной организацией, так как, по данным Генпрокуратуры, украинская студия распространяет материалы, которые дискредитируют Россию.





Организация в том числе неоднократно объявляла о сборе средств для ВСУ. Так, в 2022 году GSC Game World перевела фонду помощи украинским военнослужащим около 17 миллионов долларов, на которые были закуплены ударные дроны, комплектующие и автомобили.





Помимо этого, отметили в Генпрокуратуре, что в 2024 году студия выпустила игру с «украинскими нарративами» и «агрессивным русофобским контентом». Название проекта при этом не приводится, однако на указанный ведомством год приходится лишь один релиз студии — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.