«Москино» договорилось о партнерстве с кинопроизводителями из Индии
АНО «Москино» и индийское креативное агентство Jio Creative Labs подписали соглашение о партнерстве по итогам Международного форума «Культура. Медиа. Цифра». В рамках него планируются совместные кинофестивали, творческие мастер-классы и тематические показы, сообщили в Департаменте культуры Москвы.


Его руководитель Алексей Фурсин отметил, что Индия — это страна с уникальной кинотрадицией и активно развивающимся креативным сектором.


Он убежден, что совместными усилиями РФ и Индия создадут проекты, которые не только обогатят культурную жизнь обеих стран, но и откроют новые возможности для кинематографистов и творческих бизнесменов.


При участии Jio Creative Labs в дни форума проходили съемки развлекательного шоу о Москве с участием индийских блогеров-миллионников Бхавина Бханушали и Арьена Каточа.


По словам гендиректора агентства Jio Creative Labs Адитья В. Бхата, это не просто съемки шоу в столице РФ, а фундамент для долгосрочного сотрудничества. Оно, как убежден эксперт, позволит миллионам зрителей в Индии и России по-новому увидеть и полюбить культуру друг друга.


Агентство является стратегическим и маркетинговым подразделением Reliance Industries Limited, крупнейшей частной корпорации Индии.


Форум «Культура. Медиа. Цифра» в 2025 году объединил лидеров медиарынка, представителей технологий, искусства, кино, блогинга и креативных индустрий. Мероприятие посетили свыше восьми тысяч человек. Спикерами из более 20 стран мира на форуме были медиаменеджеры, режиссеры, продюсеры, представители СМИ, IT-компаний, digital-платформ, стриминговых сервисов, государственных структур, блогеры, музыканты.

