«Играйте в футбол»: на могиле комментатора Василия Уткина установили памятник с его цитатами

Памятник с цитатами спортивного комментатора Василия Уткина установили на его могиле на Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе.





О том, что монумент готов, сообщил в своем Telegram-канале коллега Уткина — комментатор Константин Генич.





На памятнике, в частности, размещены некоторые яркие фразы Уткина, сказанные им во время репортажей: «Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем»; «Я не болельщик. Болею только за наших, но когда они играют с не нашими»; «Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй»; «Играйте в футбол».





Василия Уткина не стало 19 марта 2024 года. Он был известен как комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». С 2010-го по 2015 год Уткин являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс».





С ноября 2015-го по февраль 2016 года Уткин работал на «Матч ТВ». Вел передачу «Футбольный клуб».





С 1996 года Уткин трудился на ряде Олимпиад, выезжал на Игры в Атланту (1996), Нагано (1998), Афины (2004), Турин (2006), Пекин (2008), Лондон (2012). Также журналист комментировал четыре финала футбольной Лиги чемпионов, ряд поединков чемпионатов мира и Европы.





В 2017 году Уткин объявил о завершении карьеры комментатора. Журналист дважды становился лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004-м и 2005 году.





В последние годы Уткин выпускал «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале, на который были подписаны свыше 600 тысяч человек.