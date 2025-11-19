Уралец, напавший на ребенка в шапке с символом Z, получил 4,5 года колонии по новому делу

Суд приговорил к 4,5 года колонии строгого режима жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, напавшего с угрозами на ребенка в шапке с символом Z в 2023 году. За это мужчина получил три года лишения свободы в колонии-поселении.





По новому уголовному делу Неустроев признан виновным в оправдании и пропаганде терроризма. В колонии-поселении, как выяснило следствие, уралец одобрял теракты, в которых погибли Владлен Татарский и Дарья Дугина.





СМИ писали, что мужчина в курительной комнате положительно отзывался об этих преступлениях в присутствии восьми осужденных. В последнем слове обвиняемый признал свою вину.





Неустроева задержали в апреле 2023 года. Мужчина после этого принес извинения ребенку и его законным представителям. Папа мальчика — участник СВО.