Новости
Новости 18+
St
Уралец, напавший на ребенка в шапке с символом Z, получил 4,5 года колонии по новому делу
18+
Мужчина признан виновным в оправдании и пропаганде терроризма undefined
Новости

Уралец, напавший на ребенка в шапке с символом Z, получил 4,5 года колонии по новому делу

Мужчина признан виновным в оправдании и пропаганде терроризма

Суд приговорил к 4,5 года колонии строгого режима жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, напавшего с угрозами на ребенка в шапке с символом Z в 2023 году. За это мужчина получил три года лишения свободы в колонии-поселении.


По новому уголовному делу Неустроев признан виновным в оправдании и пропаганде терроризма. В колонии-поселении, как выяснило следствие, уралец одобрял теракты, в которых погибли Владлен Татарский и Дарья Дугина.


СМИ писали, что мужчина в курительной комнате положительно отзывался об этих преступлениях в присутствии восьми осужденных. В последнем слове обвиняемый признал свою вину.


Неустроева задержали в апреле 2023 года. Мужчина после этого принес извинения ребенку и его законным представителям. Папа мальчика — участник СВО.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#суд #приговор #колония #оправдание терроризма
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...