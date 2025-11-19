Новости
Разгневалась из-за замечания: на Урале школьница ударила учителя ножницами в шею
Рана оказалась неглубокой, но СК уже возбудил уголовное дело против 14-летней девочки undefined
В городе Карталы Челябинской области в одной из школ восьмиклассница напала на учителя физкультуры во время урока. Девочку вывело из себя замечание за недостаточную подготовку к уроку и она попыталась уйти. Но после отказа ударила педагога в шею маникюрными ножницами.


Инцидент произошел еще 14 ноября, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Следователи установили, что подросток во время урока нанесла педагогу удар в шею деталью от маникюрных ножниц.


Уже возбуждено уголовное дело по статье «халатность», а также организована доследственная проверка по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью», заявили в ведомстве.


Сейчас выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в СК.


Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства школы, сообщили в ведомстве.


Ранее РИА Новости передавало, что, по словам девочки, она якобы пришла на физкультуру не в шортах и учитель «стала над ней подтрунивать». У подростока случился срыв, она хотела убежать с урока, но педагог не стала ее выпускать.


В итоге школьница достала часть маникюрных ножниц из кармана и ткнула учительницу. У нее незначительная рана между шеей и ключицей. Привлекать к ответственности девочку женщина не желает, сказал источник агентства.


Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводит проверку школы Карталинская городская прокуратура.

