Новости
Новости 18+
St
Володин заявил, что для россиян не собираются повышать пенсионный возраст
18+
Он отметил, что СМИ вырвали из контекста слова депутата Бессараб об увеличении размера пенсии, если выйти на нее на 10 лет позже undefined
Новости

Володин заявил, что для россиян не собираются повышать пенсионный возраст

Он отметил, что СМИ вырвали из контекста слова депутата Бессараб об увеличении размера пенсии, если выйти на нее на 10 лет позже

Для россиян не собираются повышать пенсионный возраст. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он посетовал на то, что некоторые СМИ вырвали из контекста и перефразировали заявления депутата Светланы Бессараб о том, что размер пенсии можно увеличить, если выйти на нее на десять лет позже.



Никто возраст выхода не повышает, заверил в ходе пленарного заседания Володин. Это разговор больше, если хотите, о выгодах того, что ты продолжаешь работать, пояснил председатель Госдумы.


Но отдельные СМИ «взяли, перефразировали, а потом объясняйся», добавил Володин.


Светлана Бессараб ранее сказала, что пенсия по старости назначается только по заявлению гражданина, а не автоматически, поскольку он может остаться работать и увеличить свои накопления.


Отмечалось, что в случае отсрочки выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты человека будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза.


Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что в декабре пенсии повысят пожилым людям (которым в ноябре исполнилось 80 лет), тем, кто прекратил трудовую деятельность или была установлена инвалидность первой группы.


Если гражданину исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается с 8907 до 17815 рублей, уточнил парламентарий. Также начисляется надбавка за уход — 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей для тех, кто получает государственную, добавил он.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

График скорректирован: пенсионерам назвали сроки получения январских выплат

Это произойдет до начала новогодних праздников, заявили в Госдуме 7 ноября 2025
Dailystorm - График скорректирован: пенсионерам назвали сроки получения январских выплат
#госдума #пенсия #россияне #вячеслав володин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...