Россиянин выиграл 30,5 миллиона рублей в лотерею после вещего сна в отпуске
Житель Мурманска на эти деньги планирует закрыть ипотеку, помочь родителям и бабушке и купить еще одну квартиру
Житель Мурманской области выиграл в лотерею 30,5 миллиона рублей. За сутки до этого мужчине приснился вещий сон, пишет kp.ru. Удача улыбнулась ему во время отпуска, который он проводил в Петербурге.


По словам мужчины, он во сне «словно к звездам тянулся руками», а буквально на следующий день они и упали.


Билет житель Мурманской области заполнил двумя числами. Они были связаны с датами рождения близких людей. Остальные цифры мужчина ввел, ориентируясь на архив тиражей.


Победитель в лотерее работает мастером — приемщиком металла. В планах у мужчины потратить выигранные деньги на закрытие ипотеки, покупку квартиры и помощь родным.

