Новости
Новости 18+
St
СМИ: США проводят «тайные консультации» с Россией по урегулированию на Украине
18+
Работу над новым планом возглавляет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф undefined
Новости

СМИ: США проводят «тайные консультации» с Россией по урегулированию на Украине

Работу над новым планом возглавляет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф

Власти США проводят «тайные консультации» с Россией, направленные на разработку нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет американское издание Axios. Оно ссылается на источники как в РФ, так и в США.


В публикации издания говорится о том, что план США из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями Дональда Трампа по достижению соглашения по Газе.


Однако, как пишут авторы статьи, пока неясно, как к этому плану отнесется украинская сторона и ее союзники в Европе.


По информации собеседников (их имена не называются) Axios, 28 пунктов плана делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом.


При этом также неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины, отмечается в сообщении.


Работу над новым планом возглавляет спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф. Он, как утверждает издание, обсуждает все детали со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Спецпредставитель президента России Дмитриев раскрыл подробности своего визита в США

Поездка состоялась по приглашению американской стороны 24 октября 2025
Dailystorm - Спецпредставитель президента России Дмитриев раскрыл подробности своего визита в США
#украина #сми #сша #мирные переговоры
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...