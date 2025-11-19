СМИ: США проводят «тайные консультации» с Россией по урегулированию на Украине

Власти США проводят «тайные консультации» с Россией, направленные на разработку нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет американское издание Axios. Оно ссылается на источники как в РФ, так и в США.





В публикации издания говорится о том, что план США из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями Дональда Трампа по достижению соглашения по Газе.





Однако, как пишут авторы статьи, пока неясно, как к этому плану отнесется украинская сторона и ее союзники в Европе.





По информации собеседников (их имена не называются) Axios, 28 пунктов плана делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом.





При этом также неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины, отмечается в сообщении.





Работу над новым планом возглавляет спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф. Он, как утверждает издание, обсуждает все детали со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.