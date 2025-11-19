В парке Горького рассказали о состоянии части скульптур в «Музеоне»

Часть постаментов и скульптур в парке искусств «Музеон» находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом заявил заместитель директора по комплексному благоустройству территории парка Горького Андрей Высочинский. По его словам, было решено переместить данные объекты из основной экспозиции.





Вся коллекция — 540 скульптур — постоянно находится под воздействием окружающей среды – дождя, ветра и перепадов температур, обратил внимание представитель парка Горького.





Это приводит к естественному износу, заметил он. Каждый год специалисты, включая реставраторов, проводят плановые работы по очистке и поддержанию состояния десятков объектов, пояснил Высочинский.





В зависимости от сложности повреждений работы проводится как на территории парка, так и на специализированных площадках, уточнил он. Однако таких масштабных работ по сохранению коллекции скульптур, как в этом году, ранее не проводилось, подчеркнул Высочинский.





Специалисты проведут полную диагностику, чтобы определить оптимальные методы сохранения всех скульптур в «Музеоне». Об этом сообщил заведующий отделом реставрации каменной скульптуры Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Котов.





В комментарии Агентству городских новостей «Москва» он уточнил, что был произведен осмотр более 300 скульптур в «Музеоне». По словам Котова, большинство памятников нуждается в профилактической и консервационной реставрации.





На самих скульптурах есть стойкие поверхностные загрязнения, активные биологические наслоения (мхи, лишайники) и множественные механические повреждения, добавил он.





Котов пояснил, что под многочисленными слоями поздней штукатурки могут скрываться серьезные разрушения. Для проведения детального анализа и последующих работ часть скульптур переместят в закрытые мастерские. Это стандартная музейная практика, которая позволяет обеспечить идеальные условия для изучения и восстановления объектов, указал эксперт.





Ранее сообщалось, что в «Музеоне» после завершения летнего сезона приведут в порядок арт-объекты, которые расположены под открытым небом. Отмечалось, что свыше 80 скульптур отправят на обследование и реставрацию.





В числе объектов, направленных на допобследование, несколько памятников советской эпохи и конца 1990-х годов, а также статуи из сада белокаменных скульптур, сделанные из известняка.