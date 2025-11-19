Новости
Новости 18+
St
Лидер Венесуэлы Мадуро предложил властям США свою отставку
18+
В Белом доме отвергли идею политика уйти через три года и призвали его покинуть свой пост немедленно undefined
Новости

Лидер Венесуэлы Мадуро предложил властям США свою отставку

В Белом доме отвергли идею политика уйти через три года и призвали его покинуть свой пост немедленно

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро предложил США уйти в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода. Об этом сообщает The New York Times (NYT). Источники издания рассказали, что Мадуро выдвинул эту идею в ходе неофициальных переговоров.


Однако американские власти отклонили предложение президента Венесуэлы, потребовав того немедленно покинуть свою должность, говорится в публикации.


На минувшей неделе глава Белого дома Дональд Трамп поручил ЦРУ подготовить планы нескольких секретных операций на территории Венесуэлы.


СМИ также писали о том, что Трамп начал секретные переговоры с правительством Венесуэлы, которые были приостановлены в прошлом месяце.


В августе The New York Times сообщала, что Трамп якобы тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. США направили к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с экипажем численностью 4,5 тысячи человек.


В ответ Мадуро объявил всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию.


По утверждению The Atlantic, венесуэльский лидер готов уйти в отставку при следующих условиях: амнистии, отмене награды за поимку и комфортном выезде за пределы страны.


Издание Politico писало о том, что Мадуро якобы может отправиться в изгнание в Турцию, Россию, Азербайджан и на Кубу.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Война между США и Венесуэлой вряд ли произойдет, но России следует помочь южному союзнику с вооружением, считают эксперты

По их мнению, атака Штатов не пошатнет режим президента Мадуро, а сплотит общество вокруг него 5 ноября 2025
Dailystorm - Война между США и Венесуэлой вряд ли произойдет, но России следует помочь южному союзнику с вооружением, считают эксперты
#отставка #сша #венесуэла #мадуро
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...