Лидер Венесуэлы Мадуро предложил властям США свою отставку

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро предложил США уйти в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода. Об этом сообщает The New York Times (NYT). Источники издания рассказали, что Мадуро выдвинул эту идею в ходе неофициальных переговоров.





Однако американские власти отклонили предложение президента Венесуэлы, потребовав того немедленно покинуть свою должность, говорится в публикации.





На минувшей неделе глава Белого дома Дональд Трамп поручил ЦРУ подготовить планы нескольких секретных операций на территории Венесуэлы.





СМИ также писали о том, что Трамп начал секретные переговоры с правительством Венесуэлы, которые были приостановлены в прошлом месяце.





В августе The New York Times сообщала, что Трамп якобы тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. США направили к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с экипажем численностью 4,5 тысячи человек.





В ответ Мадуро объявил всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию.





По утверждению The Atlantic, венесуэльский лидер готов уйти в отставку при следующих условиях: амнистии, отмене награды за поимку и комфортном выезде за пределы страны.





Издание Politico писало о том, что Мадуро якобы может отправиться в изгнание в Турцию, Россию, Азербайджан и на Кубу.