«Деньги за землю», отказ от НАТО и признание русского языка. Что входит в мирный план Трампа по Украине

Американский лидер Дональд Трамп одобрил план из 28 пунктов по установлению мира между Россией и Украиной. Об этом сообщил NBC News высокопоставленный представитель администрации президента США.





По его словам, план получил одобрение Трампа на этой неделе. В разработке участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.





План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира, заявил NBC News неназванный американский чиновник. Как он отметил, предложение «включает в себя то, что Украина хочет и [в чем] нуждается для достижения прочного мира».





О том, что именно в новом плане Трампа, написали ведущие американские СМИ. Daily Storm собрал основные тезисы.





«Деньги за землю»





Издание The Telegraph сообщает: в документе, подготовленном командой Трампа, говорится о том, что Украина оставит подконтрольную ей часть Донбасса. При этом Киев сохранит претензии де-юре за вошедший в состав РФ регион. Россия же будет платить «арендную плату» за фактическое владение территорией. Газета описывает эту схему фразой «деньги за землю».





Кроме того, русский язык снова станет официальным и государственным на Украине, а Русская православная церковь получит официальный статус на занятых РФ территориях. Украина, как следует из инициативы США, сократит армию вдвое, откажется от дальнобойных ракет и планов вступить в НАТО. Сделка по плану заблокирует размещение иностранных войск на Украине, остановит предоставление военной помощи Киеву от Вашингтона.





Украине также также будет разрешено вести переговоры о гарантиях безопасности с США и Европой.





Сокращение численности ВСУ и отказ от вступления в НАТО





Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с документом, пишет, что новый план Трампа соответствует предложениям его российского коллеги Путина. Документ, как утверждает издание, включает территориальные уступки со стороны Киева и сокращение численности Вооруженных сил Украины. Еще один пункт: Украина на несколько лет откажется от вступления в НАТО.





Администрация Трампа пытается использовать тот же подход, что и при урегулировании в секторе Газа: подготовить обширный план, а затем «подтолкнуть» конфликтующие стороны к его принятию, указывается в публикации The Wall Street Journal.





Уточняется, что в документе содержится требование украинской стороне уступить Донбасс, включая территории, находящиеся пока под контролем Киева.





Также на территории Украины нельзя будет размещать международные миротворческие силы. Предполагается, что взамен Россия обязуется «не нападать на Украину или другие страны Европы».





Издание поясняет, что работа над планом началась после того, как Трамп поручил помощникам подготовить новые предложения, которые включали бы «стимулы» для обеих сторон. Для РФ это значительное улучшение экономических отношений с Западом, для Украины — помощь с восстановлением страны.





Донбасс — за Россией, а русский язык — снова государственный на Украине





Изданию Financial Times и Reuters также представили детали нового плана США по ситуации на Украине. Подчеркивается, что в документе идет речь о значительных уступках со стороны Киева.





В частности, по данным Financial Times и Reuters, от Украины требуют уступить Донбасс, включая территории, находящиеся под его контролем, и уменьшить численность армии в два раза. Предложение также содержит отказ Киева от ключевых видов вооружений и сворачивание военной помощи от США. Еще несколько важных пунктов — признание русского языка официальным и возвращение официального статуса Украинской православной церкви (УПЦ), перечисляет Financial Times.





Reuters уточняет, что для урегулирования конфликта, помимо обмена территориями, в условия Москвы входило присвоение официального статуса русскому языку. Но Зеленский ранее это исключал. Теперь же, как отмечает агентство, после коррупционного скандала на Украине Зеленского «поставят перед фактом», вынудив согласиться на предложение.





Европа обеспокоена инициативами Трампа, а Украину просто не спросили





Страны Европы встревожены условиями, предлагаемыми США, пишет Politico. По мнению представителей ЕС, мирный план подразумевает значительные уступки со стороны Украины, что «поощрит» Россию и создаст «тревожный прецедент».





Украина не принимала участия в создании документа и не может согласиться на него без существенных изменений, утверждает Financial Times.





Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подтвердила, что ЕС не участвовал в разработке плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Каллас усомнилась в том, что идеи будут эффективными без обсуждения их Брюсселем и Киевом.





Один из источников Financial Times охарактеризовал документ как весьма общий, «сильно ориентированный на Россию». Другой собеседник назвал новый план «очень удобным для Путина». Чиновники в Киеве, сообщает издание, заявили, что без существенных изменений все предложения Трампа для Украины неприемлемы.





Реакция Кремля, МИД России и Зеленского на «мирный план»





Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сказал, что в Кремле читают публикации СМИ о плане Трампа, но «новаций дополнительно к духу Анкориджа» [с момента встречи Путина и Трампа на Аляске] нет.





По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ведомство также пока не получало от США информации о каких-либо соглашениях по Украине по официальным каналам.





Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне публикаций заявил о том, что Киев будет сотрудничать с Вашингтоном для достижения мира. Только США и президент Трамп в частности обладают достаточной силой для того, чтобы война наконец закончилась, говорил он. При этом издание Axios писало, что из-за незаинтересованности Зеленского в обсуждении плана США спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отложил встречу с украинским президентом в Турции.





По данным Axios, Уиткофф уже «активно обсуждал» документ со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот прилетал в Штаты в конце октября.





Как пояснял Дмитриев ранее, основная идея в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные Трампом и Путиным в ходе саммита на Аляске. Нужно разработать документ к следующей встрече лидеров РФ и США, призванный «не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить американо-российские отношения [и] учесть озабоченности России в сфере безопасности», отмечал он.