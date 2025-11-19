Что будет после взятия Покровска и какие направления открываются перед армией России?

Полное освобождение Донбасса





Красноармейск находится в стратегически важной локации. Взятие города может напрямую отразиться на обстановке в Донецкой народной республике (ДНР). К северу от города открывается дорога в сторону Краматорска и Славянска, — последних крупных городов в регионе, которые находятся под контролем Украины. По мнению экспертов, взятие агломерации окажет очень серьезное влияние на завершение военной кампании на территории народной республики.





«Главная агломерация, которую нужно освободить для полного контроля над Донбассом, — Славянско-Краматорская. Это города Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. В Константиновке и дальше уже идут бои», — поделился военный эксперт Василий Дандыкин.





Полковник в отставке Виктор Литовкин отмечает, что на подконтрольных ВСУ территориях ДНР расположены угольные шахты и крупные предприятия. Последние могут работать в том числе и на украинскую армию. Так, Краматорск — крупнейший промышленный центр региона. В городе находятся нефтеперерабатывающий и машиностроительный заводы, заметил военный эксперт.





Экс-депутат Верховной рады и бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев уточняет, что это предприятие — уникальный комплекс. Ранее его труженики производили высокотехнологичную продукцию.





«Новокраматорский машиностроительный завод был одним из крупнейших в Советском Союзе и на постсоветском пространстве. Он делал стартовые комплексы для космических программ и комбайны для работы в шахтах. <...> Но у меня нет информации [работает ли завод сейчас]», — рассказывает Царев.





Контроль над Славянско‑Краматорской агломерацией решит вопрос с дефицитом воды — это острая проблема для жителей ДНР. Весной 2022 года Киев перекрыл канал «Северский Донец — Донбасс». В республике начались серьезные трудности: воду в дома подавали раз в три дня. Чтобы снять «блокаду», Минобороны РФ запустило канал «Дон — Северский Донец», но в регионе по-прежнему не хватает воды.





Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что именно успехи на фронте приближают решение проблемы, передавало РИА Новости. Мнение чиновника разделяет и военэксперт Дандыкин.





«Контроль над Славянском и Краматорском однозначно решает проблему с водой. Там находятся водозаборы хранилища, которые сейчас перекрыты», — добавил он.





Однако Славянск и Краматорск серьезно укреплены украинской армией. Они контролируют агломерацию с 2014 года. По словам депутата Госдумы генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, с учетом этих факторов ВС РФ не обязательно атаковать «в лоб», а достаточно обойти населенные пункты и блокировать силы противника.