Что будет после взятия Покровска и какие направления открываются перед армией России?

Ситуация под Покровском (бывшее название Красноармейск) складывается в пользу армии России. Части ВС РФ постепенно берут город в окружение. И хотя котел еще не накрыт крышкой, а Минобороны не отчитывалось о взятии города, все больше военкоров и экспертов говорят о том, что ВСУ оставят населенный пункт. По оценкам опрошенных Daily Storm специалистов, поражение Украины на данном участке откроет для ВС РФ несколько значимых направлений. Какие города идут после Покровска, почему они важны и чего стоит ожидать в дальнейшем — в материале Daily Storm.
Полное освобождение Донбасса
Красноармейск находится в стратегически важной локации. Взятие города может напрямую отразиться на обстановке в Донецкой народной республике (ДНР). К северу от города открывается дорога в сторону Краматорска и Славянска, — последних крупных городов в регионе, которые находятся под контролем Украины. По мнению экспертов, взятие агломерации окажет очень серьезное влияние на завершение военной кампании на территории народной республики.
«Главная агломерация, которую нужно освободить для полного контроля над Донбассом, — Славянско-Краматорская. Это города Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. В Константиновке и дальше уже идут бои», — поделился военный эксперт Василий Дандыкин.
Полковник в отставке Виктор Литовкин отмечает, что на подконтрольных ВСУ территориях ДНР расположены угольные шахты и крупные предприятия. Последние могут работать в том числе и на украинскую армию. Так, Краматорск — крупнейший промышленный центр региона. В городе находятся нефтеперерабатывающий и машиностроительный заводы, заметил военный эксперт.
Экс-депутат Верховной рады и бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев уточняет, что это предприятие — уникальный комплекс. Ранее его труженики производили высокотехнологичную продукцию.
«Новокраматорский машиностроительный завод был одним из крупнейших в Советском Союзе и на постсоветском пространстве. Он делал стартовые комплексы для космических программ и комбайны для работы в шахтах. <...> Но у меня нет информации [работает ли завод сейчас]», — рассказывает Царев.
Контроль над Славянско‑Краматорской агломерацией решит вопрос с дефицитом воды — это острая проблема для жителей ДНР. Весной 2022 года Киев перекрыл канал «Северский Донец — Донбасс». В республике начались серьезные трудности: воду в дома подавали раз в три дня. Чтобы снять «блокаду», Минобороны РФ запустило канал «Дон — Северский Донец», но в регионе по-прежнему не хватает воды.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что именно успехи на фронте приближают решение проблемы, передавало РИА Новости. Мнение чиновника разделяет и военэксперт Дандыкин.
«Контроль над Славянском и Краматорском однозначно решает проблему с водой. Там находятся водозаборы хранилища, которые сейчас перекрыты», — добавил он.
Однако Славянск и Краматорск серьезно укреплены украинской армией. Они контролируют агломерацию с 2014 года. По словам депутата Госдумы генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, с учетом этих факторов ВС РФ не обязательно атаковать «в лоб», а достаточно обойти населенные пункты и блокировать силы противника.
Буферная зона в Днепропетровской области
ДНР граничит на западе с Днепропетровской областью. Два региона связывает трасса, ведущая через Павлоград. Эксперт Виктор Литовкин считает, что армия России может выдвинуться в сторону этого населенного пункта.
«Безусловно, это глубокий тыл для врага. Не забывайте, что кроме Сумской и Харьковской областей мы создаем санитарные зоны и под Днепропетровском. Это защита от обстрелов мирных населенных пунктов РФ», — напоминает экс-полковник и военный обозреватель Виктор Литовкин.
Он добавил, что на приграничных территориях живут русские люди. По этой причине специалист допускает, что, вероятно, следующим шагом после «буферных зон» будет освобождение близких для россиян регионов. По его словам, речь идет не только о безопасности мирного населения, но и о военных интересах.
«Думаю, что самое главное сейчас для ВСУ — Павлоград в Днепропетровской области. Там будут бои. То, что раньше было [у армии Украины] в Красноармейске, сейчас — в этом городе. Там транспортная инфраструктура, логистика и все остальное», — объясняет военэксперт Дандыкин.
Павлоград и окрестные села — одни из немногих населенных пунктов со стороны Донбасса, где есть крупное промышленное предприятие и шахты «Павлоградуголь», заметил Олег Царев. В начале ноября российские СМИ писали, что подстанция этого предприятия была разрушена. «Павлоградуголь» считается крупнейшим угледобывающим предприятием Украины. Производство входит в состав украинской энергетической группы ДТЭК олигарха Рината Ахметова.
Депутат генерал Гурулев подчеркивает, что Павлоград фактически выполняет роль слабозащищенного локального форпоста: «На сегодняшний день он не укреплен. Чтобы восстановить необходимую для этого боеспособность, нужны время, материальные средства, оружие и боеприпасы. А на сегодняшний день с ними есть проблемы (у Украины. — Примеч. Daily Storm)».
Путь к главному промышленному центру Новороссии
Победа под Покровском может облегчить продвижение в Запорожской области и к ее столице — Запорожью. До 2022 года это был один из крупнейших промышленных центров Украины. Несмотря на значительное расстояние от Покровска, в случае успеха на юго‑западе откроется дорога к главному городу региона и прилегающим населенным пунктам.
«По Запорожскому направлению — это Гуляйполе и Орехов. Там сейчас идут бои. Дело в том, что Запорожская область по Конституции — регион Российской Федерации. У нас там есть АЭС. Несомненно, это еще выход к Днепру», — поделился Дандыкин.
Как заявил экс-нардеп Царев, освобождение этих городов знаменует начало фазы продвижения к центру региона. А далее — уже и заход в город (Запорожье), в котором, как и в соседнем Днепропетровске, сконцентрирована большая часть промышленности области.
«Это металлургия — <...> алюминиевый комбинат, «Запорожсталь», «Запорожский завод ферросплавов» и «Днепроспецсталь». Последние выпускали нержавейку для космических кораблей советского времени. [Производитель авиационных газотурбинных двигателей] «Мотор Сич», — продолжает бывший парламентарий.
Также в городе находится завод трансформаторов, продукцию которого устанавливают взамен поврежденных энергоузлов по всей Украине, подчеркнул Царев.
«Еще, вы знаете, [в городе] есть знаменитая ДнепроГЭС, построенная в 30-е годы. Вместе с так называемым Днепровским морем она образует водный коридор (на крупной ГЭС оборудованы шлюзы для судов. — Примеч. Daily Storm), по которому осуществляется снабжение Вооруженных сил Украины», — обратил внимание Литовкин.
Значение самого Покровска
Бои за Покровск идут с августа 2024 года. Для украинских сил город имеет большое значение как логистический центр. Через него проходят несколько важных автомобильных дорог, связывающих разные районы Донецкой народной республики. На оборону населенного пункта ВСУ выделили резервы, а удержание стало вопросом политического имиджа Киева, считают эксперты.
«Зеленский докладывал Трампу о том, что ВСУ способна идти в наступление, и даже прикладывал карты. Потеря такого крупного центра, который был достаточно сильно укреплен… Это падение донецкой линии, целого участка фронта!» — заявил Олег Царев, экс-депутат Верховной рады и бывший спикер парламента Новороссии.
Контроль над Покровском расширит оперативные возможности ВС РФ: откроет новые пути, даст как тактические, так и политические преимущества. Все опрошенные Daily Storm эксперты сходятся во мнении, что следом за освобождением города перед армией России откроется сразу несколько перспективных направлений.
По их оценке, в перспективе эта победа может позволить войти в Харьковскую область с юго‑востока и ускорить создание «буферных» зон у российских границ. Однако разгром важного транспортного узла ВСУ в ДНР — пока не фатальный удар по логистике украинских военных, заметил Гурулев.
«В любом варианте можно организовать другие маршруты. Даже несмотря на распутицы и все остальное. Где-то будут затруднения, но какая-то логистика все равно будет», — полагает он.