«Эти женские силы сдвинут любые горы на их пути»

В Мосгордуме прошло заседание круглого стола «Женского движения «Единой России». Главная тема — помощь бойцам СВО и их семьям. Депутаты назвали главные цифры в этой сфере: адресную помощь получают 700 семей мобилизованных, в зону спецоперации отправили более двух тысяч тонн гуманитарных грузов. Мероприятие было трогательным и уютным — мужчины выражали слова благодарности женщинам, а женщины не раз за заседание прослезились и обнялись. Было предложено несколько инициатив: учреждениям культуры — взять подшефную работу с военными и их семьями; создать ассоциацию женщин — родственниц бойцов СВО и проводить аудит проектов, связанных со спецоперацией.
Большинство участников заседания — конечно же, женщины. Перед началом мероприятия они собрались в кружки и что-то активно обсуждали. Участницы по соседству мне рассказывали, как организована реабилитация участников спецоперации в разных российских регионах.
Почти все женщины были в деловых костюмах. Среди них выделялись девушки в ярких синих толстовках — участницы Женского движения «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР). На заседание они пришли вместе с активистом МГЕР, ветераном СВО Александром Кряжевым. Мгеровцы рассказали, что тоже отправляют гуманитарную помощь военным.
«Дорогие товарищи женщины! Как же прекрасно обращаться вот таким образом к аудитории! Честно, это всегда для меня особое удовольствие. Рада вас приветствовать сегодня в стенах Московской городской думы», — открыла круглый стол ответственная за заседание депутат МГД Дарья Борисова.
Сначала все почтили память погибших бойцов специальной военной операции минутой молчания.
На заседание по уважительным причинам не смогла прийти координатор «Женского движения «Единой России» в Москве Ирина Елиферова, как рассказали депутаты. Почти каждый спикер передал ей слова благодарности за помощь военным и их семьям.
700 семей мобилизованных и более двух тысяч гуманитарных грузов
Замглавы Совфеда, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко познакомила участников со статистикой поддержки бойцов и их родных.
«Женские инициативы играют важную роль в поддержке участников СВО, их семей, а также ветеранов, вернувшихся с фронта: адресную помощь получают 700 семей мобилизованных москвичей, из столицы в зону СВО отправлено более двух тысяч тонн гуманитарных грузов», — рассказала Святенко.
В Москве провели 754 мероприятия для более чем 45 тысяч бойцов и их семей, включая 150 посещений госпиталей. С концертами к бойцам приезжает в числе прочих и депутат Мосгордумы певец Родион Газманов. А после мероприятий военные рассказывают, что артисты их радуют и поднимают дух, отметила парламентарий. Больше 500 тонн гуманитарных грузов передали в медицинские учреждения.
В столице действует проект психологической перезагрузки «Время жить заново». В его рамках состоялось 145 встреч. Еще 100 мероприятий по укреплению взаимной поддержки прошло в женских клубах.
Магия женской силы
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поблагодарил всех участниц женского движения за работу и неравнодушие и добавил, что мужчины им даже завидуют.
«Слушая информацию о том, как у нас обстоят дела в «Женском движении «Единой России», как вы думаете, какой я вспомнил советский художественный фильм? «Семь стариков и одна девушка», — участники круглого стола рассмеялись. — Смотрите, что девушки уже создали, а мы, наша мужская группа? Как же так? Поверьте, где-то в душе мы даже завидуем, что у вас, наших девчат, есть такое замечательное «Женское движение «Единой России»!»
Шапошников заявил, что женщины — политические акторы, которые доносят реальные проблемы до властей региональных и федерального уровней.
«То, что сделано за этот непродолжительный срок, действительно впечатляет! Мне посчастливилось побывать на Всероссийском форуме «Женского движения». Когда входишь в этот зал, чувствуешь магию женской силы. Эти женские силы сдвинут любые горы, которые попадутся на их пути!» — сказал глава Мосгордумы.
К настрою Шапошникова присоединился глава фракции единороссов в Мосгордуме Александр Семенников. Он напомнил, что во фракции уже 47% женщин, и заверил, что сильный пол всегда готов «подставить свое хлипкое, но мужское плечо».
Ассоциация женщин — родственниц бойцов СВО и аудит проектов, связанных со спецоперацией
Участницы круглого стола предложили несколько инициатив в сфере помощи ветеранам спецоперации и их семьям.
Первая женщина-директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская считает, что все театры, филармонии и другие учреждения культуры могли бы начать подшефную работу с военными и их семьями.
«Наверное, [тогда] всем будет легче, потому что это наша работа длиною в жизнь — 30-40-50 лет — сколько будем жить, столько будем заботиться друг о друге, особенно о тех, кто нашу Родину защищал», — пояснила она.
Директор фонда «Духовные традиции Руси», вдова бойца спецоперации Лайна Чайка предложила создать отдельную Ассоциацию женщин — родственниц ветеранов СВО.
«Есть организация ветеранов СВО. Это очень хорошая организация, она касается ребят, у которых есть удостоверение ветерана СВО. <...> Но женщины не могут войти в эту ассоциацию. А нас действительно много, и невзирая на всю помощь, помощи все равно не хватает», — посетовала она. Московские единороссы поддержали инициативу и отметили, что тема уже прорабатывается, со следующего года хотят запустить проект в этой сфере.
Политолог Алена Август заявила, что некоторые сейчас просто хайпуют на теме специальной военной операции и предлагают сомнительные инициативы. Поэтому она считает необходимым проводить аудит, проверять проекты, связанные с помощью участникам СВО и их семьям.