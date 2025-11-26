«Эти женские силы сдвинут любые горы на их пути»

В Москве провели 754 мероприятия для более чем 45 тысяч бойцов и их семей, включая 150 посещений госпиталей. С концертами к бойцам приезжает в числе прочих и депутат Мосгордумы певец Родион Газманов. А после мероприятий военные рассказывают, что артисты их радуют и поднимают дух, отметила парламентарий. Больше 500 тонн гуманитарных грузов передали в медицинские учреждения.





В столице действует проект психологической перезагрузки «Время жить заново». В его рамках состоялось 145 встреч. Еще 100 мероприятий по укреплению взаимной поддержки прошло в женских клубах.





Магия женской силы





Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поблагодарил всех участниц женского движения за работу и неравнодушие и добавил, что мужчины им даже завидуют.





«Слушая информацию о том, как у нас обстоят дела в «Женском движении «Единой России», как вы думаете, какой я вспомнил советский художественный фильм? «Семь стариков и одна девушка», — участники круглого стола рассмеялись. — Смотрите, что девушки уже создали, а мы, наша мужская группа? Как же так? Поверьте, где-то в душе мы даже завидуем, что у вас, наших девчат, есть такое замечательное «Женское движение «Единой России»!»





Шапошников заявил, что женщины — политические акторы, которые доносят реальные проблемы до властей региональных и федерального уровней.





«То, что сделано за этот непродолжительный срок, действительно впечатляет! Мне посчастливилось побывать на Всероссийском форуме «Женского движения». Когда входишь в этот зал, чувствуешь магию женской силы. Эти женские силы сдвинут любые горы, которые попадутся на их пути!» — сказал глава Мосгордумы.





К настрою Шапошникова присоединился глава фракции единороссов в Мосгордуме Александр Семенников. Он напомнил, что во фракции уже 47% женщин, и заверил, что сильный пол всегда готов «подставить свое хлипкое, но мужское плечо».