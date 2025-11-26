За карты таро и футболки с Бафометом штрафуют, но их все еще продают

Суды в Петербурге и Краснодаре оштрафовали продавца одежды с изображением Бафомета и таролога, опубликовавшую в соцсетях карту с арканом «Дьявол». Но на маркетплейсах и в Сети остаются в продаже украшения, брелоки с таким символом, его же встречаем на картах таро. Продавцы говорят, что у них нет ничего запрещенного.
Штраф в пять тысяч рублей получил предприниматель из Санкт-Петербурга за торговлю футболками с запрещенной символикой. Товар конфисковали. А таролога из Краснодара оштрафовали на тысячу рублей по той же статье после публикации фото карты.
На «Вайлдберриз» Daily Storm обнаружил несколько товаров с изображениями, похожими на Бафомета, но в пресс-службе компании заявляют, что оперативно блокируют запрещенную продукцию. «Согласно решению Верховного суда о признании экстремистским «движения сатанизма», мы заблокировали все карточки товаров с символикой и брендингом этого движения со вступлением решения в силу», — сказали представители маркетплейса.
«На маркетплейсе круглосуточно функционирует комплекс специализированных ML-моделей (программы на основе искусственного интеллекта. — Примеч. Daily Storm), обеспечивающий модерацию карточек товаров на основе визуальной и текстовой семантики. Алгоритмы позволяют по описанию и фотографиям в карточке выявлять подобные товары и их незамедлительно скрывать с витрины», — добавили в пресс-службе.
Карты с арканом «Дьявол» есть в колоде компании Lo Scarabeo. Представители предприятия-дистрибьютора заявили, что не считают изображения запрещенными.
«Это классический аркан, веками печатается, никто его не блюрит. У нас нет никаких сатанинских колод, просто обычный аркан. Все кому не лень такие карты печатают, с такими же арканами. Никаких запретов на него нет, закона такого нет», — удивились в организации.
Юрист объяснил Daily Storm, что оштрафовать могут не из-за нарисованного дьявола, а из-за других деталей.
«Помимо изображения Бафомета, есть еще пентакль, перевернутая пятиконечная звезда, являющаяся одним из сатанинских символов. Сатанизм в соответствии с решением Верховного суда РФ признан запрещенным экстремистским движением, так что тем, кто полагает, что в символах, которые «печатаются веками», нет ничего запрещенного, следует углубиться в вопрос. А то, что единого, полного и исчерпывающего перечня запрещенной символики нет, — это вопрос объема информации, которая к запрещенному движению относится», — отметил эксперт.
Суд может определить, за что оштрафовать, в соответствии с материалами следствия, допускает юрист. Если просто купить товар с таким изображением и хранить его у себя дома, то привлечь к ответственности не должны. В статье 20.3 КоАП РФ говорится только о пропаганде, публичном демонстрировании, изготовлении или сбыте.