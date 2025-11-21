Новости
Ростехнадзор связал прорыв дамбы в Оренбургской области в 2024 году с неправильным проектированием
Также были допущены нарушения при строительстве
Западно-Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование причин аварии на комплексе защитных гидротехнических сооружений в Оренбургской области, произошедшей 5 апреля 2024 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.


Комиссия установила, что к инциденту привел комплекс нарушений на разных этапах — от проектирования до эксплуатации. Основными причинами названы неверные проектные решения, в том числе ошибки в определении расхода реки Урал в паводковый период, а также нарушения, допущенные непосредственно при строительстве дамб.


Кроме того, к аварии привели неточности в прогнозе весеннего половодья, ненадлежащая подготовка Ирикликлинского водохранилища к приему паводковых вод и несоблюдение обязательных требований законодательства при эксплуатации объектов.


Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации Орска привлекли к административной ответственности. Составлен план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Материалы расследования будут направлены в прокуратуру.


Ранее глава Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов заверил, что «общий характер половодья в Орске не будет носить экстремального вида». 

