Россия сохраняет приверженность позициям, сформированным на переговорах в Анкоридже, и готова к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мирный план Дональда Трампа.





«Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок, но официально мы не получали. Более того, что-то узнаем из прессы, хотя контакты наши никогда не прекращались», — цитирует Пескова корреспондент Daily Storm.





Представитель Кремля сказал, что Россия осведомлена о «определенных соображениях США», но подчеркнул, что предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Москва полностью открыта к переговорам. добавил он.





Именно эффективная работа армии России должна убедить президента Украина Владимира Зеленского в том, что «лучше договариваться». Более того, делать это надо сейчас, так как пространство для принятия решений для него сокращается, указал Песков.





Восстановление авиасообщения между Россией и США





Россия рассматривает вопрос восстановления авиасообщения с США и урегулирование украинского конфликта как два отдельных направления, однако продвижение по ним практически отсутствует, отметил Песков, комментируя перспективы возобновления полетов.





«Мы действительно предпочитали бы это считать двумя разными треками: двустороннее урегулирование и украинское. Но продвижения по раздражителям практически никакого нет», — констатировал он.





Представитель Кремля пояснил, что отсутствие прогресса связано с различными подходами сторон, в частности с тем, что у США другая точка зрения. Они считают, что все должно зависеть от того, насколько стороны продвигаются в деле украинского урегулирования, сказал пресс-секретарь президента РФ.





Отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров, Песков подчеркнул: «Да, встреча президентов нужна, но ей предшествует большая домашняя работа на экспертном уровне».