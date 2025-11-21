Пять отраслей станут основой развития индустриального сектора Москвы

Правительство Москвы определило пять приоритетных отраслей, которые обеспечат более 80% роста валовой добавленной стоимости столичной обрабатывающей промышленности до 2030 года. Об этом сообщается на сайте mos.ru.





Ключевыми драйверами развития станут радиоэлектроника (включая микроэлектронику и фотонику), электромобилестроение, фармацевтическое производство, выпуск медицинских изделий и пищевая промышленность.





Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в денежном выражении прирост валовой добавленной стоимости по этим направлениям составит свыше 2,2 триллиона рублей. Наибольший вклад — 40% от общего роста — обеспечит радиоэлектронный сектор. Ранее мэр Сергей Собянин анонсировал увеличение доли столицы в общероссийском показателе валовой добавленной стоимости промышленности с 18 до 22%.





«Москва делает ставку на поддержку высокотехнологичных секторов: их доля к 2030 году в выручке московской промышленности вырастет с 42 до более чем 50%», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.





По его словам, это повысит устойчивость городской экономики и укрепит позиции столицы как глобального научно-производственного центра.