Орейро рассказала, что ее сын в восторге от фильма Киностудии Горького

Российский новогодний фильм «Письмо Деду Морозу» нашел своего первого юного поклонника — сына Наталии Орейро. Актриса поделилась тем, что уже показала ему трейлер будущей премьеры.





Первый показ фильма запланирован на 27 ноября 2025 года, Орейро исполнила в нем одну из главных ролей.





«Конечно, я показывала ему трейлер «Письмо Деду Морозу», и сын пришел в восторг, сказал, что очень хочет его увидеть. И я ему это пообещала. Посмотрим, а потом обсудим — как важно мечтать и детям, и взрослым, верить в чудо», — сказала актриса в беседе с «Комсомольской правдой».





Орейро рассказала, что ее сын обожает кино. Они всей семьей регулярно посещают кинотеатры, наслаждаясь как последними премьерами, так и классическими фильмами, которые вновь выходят на экраны. Подростку особенно нравятся японские анимационные ленты и старые работы Тима Бертона.





Ранее актриса восхитилась сохранением традиций национального кино в России.