Российский чиновник пил кофе и аплодировал во время оглашения приговора за многомиллионную взятку

Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев приговорен к 13 годам колонии по делу о получении взятки в размере 37 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.





Во время оглашения приговора чиновник сохранял спокойствие и пил кофе, а по завершении чтения решения демонстративно аплодировал. Ленинский районный суд Уфы также назначил Марзаеву штраф в размере 561 миллиона рублей, лишил его государственных наград и почетных званий Республики Башкортостан, а также конфисковал многочисленные активы, включая недвижимость в нескольких регионах, автомобили, дорогостоящие часы и технику.





Ранее государственное обвинение просило назначить ему 14 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал и в последнем слове заявил о намерении доказать свою невиновность.





По версии следствия, Марзаев получил крупную взятку от представителей дорожно-строительной компании за покровительство и содействие в выигрыше государственных контрактов на строительство автомобильных дорог. По этому же делу проходили экс-министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, скончавшийся в марте 2024 года, и глава Ассоциации застройщиков республики Марат Латыпов.