«Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории»: Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна столкнулась с одним из самых сложных периодов в своей истории и оказалась перед тяжелым выбором. Обращение к украинцам опубликовано в его Telegram-канале.





По словам Зеленского, Украина может оказаться в ситуации, когда придется выбирать между сохранением достоинства и угрозой потери ключевого партнера.





«Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых серьезных. Украина может оказаться перед очень сложным выбором — потеря достоинства или угроза потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима», — заявил политик.





Зеленский официально дал понять, что намерен добиваться внесения изменений в мирный план Дональда Трампа, чтобы в нем были учтены «честь и достоинство украинцев». Глава соседнего государства заявил, что его страна не будет делать «громких заявлений», а продолжит «спокойно работать с Америкой и всеми партнерами» в обсуждении мирного плана.





В целом, по его словам, следующая неделя «будет непростой» для Украины.