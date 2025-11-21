Новости
Новости 18+
St
«Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории»: Зеленский обратился к украинцам
18+
Он сказал, что Украина оказалась перед выбором между достоинством и угрозой потери партнера undefined
Новости

«Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории»: Зеленский обратился к украинцам

Он сказал, что Украина оказалась перед выбором между достоинством и угрозой потери партнера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна столкнулась с одним из самых сложных периодов в своей истории и оказалась перед тяжелым выбором. Обращение к украинцам опубликовано в его Telegram-канале.


По словам Зеленского, Украина может оказаться в ситуации, когда придется выбирать между сохранением достоинства и угрозой потери ключевого партнера.


«Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых серьезных. Украина может оказаться перед очень сложным выбором — потеря достоинства или угроза потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима», — заявил политик.


Зеленский официально дал понять, что намерен добиваться внесения изменений в мирный план Дональда Трампа, чтобы в нем были учтены «честь и достоинство украинцев». Глава соседнего государства заявил, что его страна не будет делать «громких заявлений», а продолжит «спокойно работать с Америкой и всеми партнерами» в обсуждении мирного плана. 


В целом, по его словам, следующая неделя «будет непростой» для Украины.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #владимир зеленский #мирный план
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...