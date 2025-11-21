Вдова рэпера Энди Картрайта приговорена к 12,5 года колонии за убийство мужа, в суде ей стало плохо

Смольнинский суд Санкт-Петербурга вынес приговор вдове рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, Марине Кохал. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.





«Суд признал Кохал виновной по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 года в ИК общего режима», — говорится в сообщении.





Суд исключил из обвинения статью о надругательстве над телом умершего, посчитав ее излишне вмененной. В октябре прошли прения по делу, где прокурор запросил для Кохал 13 лет колонии общего режима.





После оглашения приговора Марине Кохал стало плохо в зале суда. Ей вызвали скорую, передает издание «Фонтанка». Женщина не смогла устоять на ногах и опустилась на скамейку. Судебный пристав принес ей воду, после чего в суд прибыла скорая помощь.





Судебное разбирательство по делу Кохал, которая отрицает свою вину, началось в мае 2022 года. Первоначально она выразила желание, чтобы дело рассматривалось коллегией присяжных, но позже отказалась от этой идеи на предварительных слушаниях. Летом 2024 года стало известно, что судья, которая вела процесс, ушла в отставку, и дело передали новому судье.





По данным следствия, Кохал планировала убийство мужа из-за личной неприязни. Для этого она приобрела инсулиновый препарат «Новорапид флекспен». Она ввела его мужу обманным путем, что привело к гипогликемической коме. Женщина не оказала ему медицинской помощи, что стало причиной его смерти. Затем, по мнению следствия, она расчленила тело на 15 частей, чтобы скрыть преступление. Некоторые внутренние органы она уничтожила неустановленным способом, другие подвергла воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли.





В конце июля 2020 года в квартире дома на Невском проспекте обнаружили расчлененное тело Юшко. Вдову рэпера обвинили в этом преступлении и заключили под стражу. Кохал утверждала, что расчленила тело мужа, чтобы скрыть его смерть от передозировки. В октябре 2021 года суд изменил меру пресечения на домашний арест. В марте 2022 года следствие добавило вторую статью обвинения — о надругательстве над телом умершего. В августе 2024 года Кохал получила запрет на определенные действия.