Новости
Новости 18+
St
Трамп назвал следующий четверг крайним сроком для принятия Киевом мирной сделки
18+
Он считает эту дату подходящей undefined
Новости

Трамп назвал следующий четверг крайним сроком для принятия Киевом мирной сделки

Он считает эту дату подходящей

Американский президент Дональд Трамп обозначил крайний срок для принятия Киевом мирного плана. Подробности он озвучил в интервью Fox News.


Политик заявил, что считает следующий четверг, 27 ноября, подходящей датой для дедлайна по принятию решения по поводу мирной сделки.


«Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — сказал Трамп. 


В Белом доме подтвердили, что переговоры продолжаются, и у американского лидера есть одобренный им проект соглашения.


Также Трамп заявил о скором введении новых санкционных мер против России, охарактеризовав их как «очень мощные».


«Они очень скоро начнут действовать, и они очень мощные, очень мощные», — подчеркнул американский лидер.


По его словам, целью новых ограничений станет создание препятствий для продажи российской нефти. Трамп уточнил, что не намерен отменять уже существующие санкции против этого сектора.


Кроме того, в ходе интервью политик высказал мнение, что Украина продолжает терять территории, а российский президент Владимир Путин не хочет продолжения боевых действий и «не стремится к новой войне».


Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народу на фоне новостей о мирном плане Трампа. Он назвал нынешний период «сложным» для страны.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #дональд трамп #мирный план
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...