Трамп назвал следующий четверг крайним сроком для принятия Киевом мирной сделки

Американский президент Дональд Трамп обозначил крайний срок для принятия Киевом мирного плана. Подробности он озвучил в интервью Fox News.





Политик заявил, что считает следующий четверг, 27 ноября, подходящей датой для дедлайна по принятию решения по поводу мирной сделки.





«Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — сказал Трамп.





В Белом доме подтвердили, что переговоры продолжаются, и у американского лидера есть одобренный им проект соглашения.





Также Трамп заявил о скором введении новых санкционных мер против России, охарактеризовав их как «очень мощные».





«Они очень скоро начнут действовать, и они очень мощные, очень мощные», — подчеркнул американский лидер.





По его словам, целью новых ограничений станет создание препятствий для продажи российской нефти. Трамп уточнил, что не намерен отменять уже существующие санкции против этого сектора.





Кроме того, в ходе интервью политик высказал мнение, что Украина продолжает терять территории, а российский президент Владимир Путин не хочет продолжения боевых действий и «не стремится к новой войне».





Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народу на фоне новостей о мирном плане Трампа. Он назвал нынешний период «сложным» для страны.