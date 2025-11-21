В Музее космонавтики представили первые в России часы с фрагментом настоящего метеорита

В московском Музее космонавтики состоялась презентация первого в России аксессуара с элементами подлинного метеорита. Об этом сообщил корреспондент Daily Storm.





На мероприятии присутствовали летчики-космонавты Владимир Джанибеков и Александр Иванченков, которые поделились мнением о том, какими должны быть часы для покорителей космоса. Джанибеков отметил, что существуют часы для работы и для особых случаев, и рассказал о подаренной ему модели Omega — водонепроницаемой, с хронографом и автоподзаводом.





«Они держат погружение в воду до 10 метров, есть хронограф, автозавод. Красивые, серьезные часы. Настоящего профессионала», — сказал летчик-космонавт.





Его коллега Иванченков подтвердил надежность этих часов. Они прослужили ему 40 лет на тренировках и в открытом космосе. Дочь легендарного космонавта Алексея Леонова добавила, что у ее отца также были часы Omega, побывавшие с ним в космосе во время исторической стыковки «Союз — Аполлон» в 1975 году.





Идея создания лимитированной серии часов с метеоритом принадлежит дизайнеру Алексею Якушику, задумавшему таким образом почтить достижения отечественной космонавтики. Всего выпущено 100 экземпляров — 50 черных и 50 серебристых моделей, в черных версиях использован метеорит, возраст которого оценивается в 4,5 миллиарда лет.