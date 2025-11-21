На портале mos.ru представили программу проекта «Зима в Москве»

На портале mos.ru анонсирована программа проекта «Зима в Москве», который стартует 1 декабря 2025 года и завершится 28 февраля 2026 года.





В этом зимнем сезоне на более чем 400 площадках по всему городу планируется проведение свыше тысячи мероприятий. В программе — дегустации уникальных блюд, благотворительные акции, театральные постановки, творческие мастер-классы, показы фильмов, экскурсии и многое другое. Для получения подробной информации о предстоящих событиях можно ознакомиться с анонсами на официальной странице проекта, который уже стал неотъемлемой частью столичной культурной жизни.





Традиции и новаторство





Этой зимой Москва станет настоящей фестивальной площадкой, где каждый сможет найти что-то по душе, открыть для себя новые увлечения и провести время с близкими. Фестиваль «Зима в Москве» объединит людей разных возрастов и интересов, создаст атмосферу уюта, доброты, взаимопомощи и радости.





В этом месте появятся новые обычаи и возродятся старые, такие, как дружеские встречи, семейные прогулки и фотосессии у украшенных елок, катание на коньках и с горок и другие зимние радости. Знакомые места превратятся в площадки для общения, каждое событие станет частью общей зимней сказки.





«Зима в Москве» откроет новые горизонты для маленьких жителей столицы и их родителей. Дети смогут насладиться кукольными представлениями и спектаклями с участием любимых героев сказок, посетить резиденцию Деда Мороза, департамент магии и мастерскую новогодних чудес. Взрослые смогут понаблюдать за работой профессиональных поваров и кондитеров на мастер-классах, создать свои кулинарные шедевры и попробовать необычные блюда на дегустациях. Спортивных энтузиастов ждут катки и лыжные трассы, где профессиональные тренеры проведут занятия для всех желающих.





На новогодних ярмарках и в павильонах «Сделано в Москве» можно будет найти подарки для себя и своих близких. Московские предприниматели представят здесь уникальные товары собственного производства.





Чтобы запечатлеть в памяти атмосферу новогодней Москвы, можно сделать фотографии на фоне деревьев, украшенных гирляндами, декоративных арок, арт-объектов и праздничных композиций.





Тепло и поддержка





Проект «Зима в Москве» акцентирует внимание на семейных ценностях, взаимопомощи и любви к Родине. Вокруг этих ключевых тем строится программа мероприятий, демонстрирующая заботу столицы о своих жителях и уважение к историческому наследию России. Для гостей будут организованы патриотические встречи, образовательные и волонтерские инициативы, тематические выставки и чтения отечественной литературы.





Особое внимание будет уделено поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семей и всех, кто оказывает помощь фронту. Для этой категории людей организуют акции по сбору гуманитарной помощи, проведут концерты и реализуют благотворительные проекты и адресные программы.





Столичные предприниматели и компании примут активное участие в организации праздника, украсив свои объекты в новогоднем стиле. За лучшее оформление предприниматели смогут получить гранты в рамках городского конкурса. Также москвичей ожидают традиционные праздничные акции и скидки.





Ночные прогулки и кукольные представления





С 12 декабря 2025 года по 11 января 2026 года пройдет традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество». На городских площадках будут организованы театральные представления, детские кукольные спектакли, тематические концерты и другие мероприятия. В фудкортах предложат специальное меню. На творческих мастер-классах гости смогут изготовить елочные игрушки, оригинальные открытки, красиво упаковать подарки или принять участие в создании новогодней короткометражки «Ночной экспресс подарков».





Кинопарк «Москино» зимой подготовил особую сказочную программу для всех. Дети и взрослые смогут поучаствовать в мастер-классах по кинопроизводству, встретиться с популярными блогерами, насладиться горячими напитками и другими угощениями. Также будут организованы фотозоны, где можно сделать снимки по мотивам известных фильмов.





Зимний фестиваль «Усадьбы Москвы» пройдет с 1 декабря 2025 года по 28 февраля. Гости смогут окунуться в атмосферу столицы XIX века. В программе — театрализованные представления, лекции, традиционные дворянские игры и экскурсии. Также будут работать мастерские, где можно создать подарки в старинном стиле. Для любителей прогулок разработан новый маршрут «Москва усадебная».





С 2 по 31 декабря в концертном зале «Зарядье» пройдет IV зимний фестиваль. Посетители смогут насладиться более чем 50 мероприятиями с участием известных артистов, включая концерты, детские интерактивные постановки и вечера камерной музыки.





6-7 декабря на Болотной площади пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». В эти дни каждый сможет почувствовать себя волшебником. Гости смогут познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций и фондов, посетить ярмарку с изделиями, созданными их подопечными, и приобрести сувениры. На катке будут организованы представления и фотосессии со сказочными героями.





Юных посетителей приглашают в Московскую усадьбу Деда Мороза, которая находится в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Здесь они смогут посетить департамент колдовства, штаб снеговиков и мастерскую новогодних чудес, а также встретиться с главным зимним волшебником лично.





Ледовые представления и выставка сувениров





С 25 ноября 2025 года по 1 марта 2026 года на ВДНХ откроется масштабный каток, который станет площадкой для множества мероприятий. Гости смогут насладиться праздничными программами, танцевальными вечерами, утренними зарядками и ночными катаниями. Также будет проведен благотворительный день. Помимо этого, посетителей ожидает новогодняя ярмарка. В новогоднюю ночь на катке пройдут уличные спектакли, выступления фигуристов, диджей-сеты и сказочный ледовый балет.





С 10 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года Дворец пионеров на Воробьевых горах превратится в одну из ключевых локаций фестиваля «Зима в Москве». Здесь будут оборудованы две лыжные трассы и бесплатный каток площадью четыре тысячи квадратных метров. Также посетителей ждут кулинарные и творческие мастер-классы и захватывающее световое шоу. На праздничной ярмарке каждый сможет приобрести уникальные подарки ручной работы для себя и своих близких.





В парках, дворах и на фестивальных площадках столицы будут организованы катки. На специальной странице можно выбрать удобное место и время для посещения.





На катках пройдут ледовые шоу, спектакли и концерты. Так, 1 декабря в парке 850-летия Москвы состоится театрализованная постановка «Гжель». В тот же день каток в парке «Никулино» превратится в сцену для ледового шоу «Лед и пламя». 5 декабря на катке в районе Зябликово пройдет представление, вдохновленное фильмом «Чародеи».





«Зима в Москве» — это центральное событие сезона, направленное на укрепление общественных и семейных уз, создание атмосферы единства, взаимопомощи, тепла и праздничного духа. Проект включает разнообразные программы, охватывающие культурные, образовательные и спортивные мероприятия. Это позволяет объединить москвичей и гостей столицы разных возрастов и интересов, предоставляя возможности для творческого самовыражения, активного отдыха и приятного общения в холодное время года.