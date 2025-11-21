Владимир Путин отреагировал на мирный план Дональда Трампа

Владимир Путин подтвердил, что мирный план Дональда Трампа по урегулированию на Украине активно обсуждался сторонами до встречи в Анкоридже. Об этом политик сообщил во время заседания Совбеза.





По словам российского лидера, в ходе предварительных контактов американская сторона просила Москву пойти на определенные компромиссы и проявить гибкость. Основной целью переговоров на Аляске, как заявил Путин, стало подтверждение российской готовности согласиться с этими предложениями. Он подчеркнул, что все партнеры России по Глобальному Югу и ОДКБ были проинформированы о возможных договоренностях и поддержали их.





При этом президент констатировал, что после встречи с американской стороны наступила пауза, связанная с отказом Киева от первоначального плана Трампа. По этой причине, полагает Путин, и появилась новая, модернизированная версия из 28 пунктов, которая не обсуждалась предметно.





«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить, почему», — сказал глава государства.





Причиной он назвал невозможность со стороны Вашингтона добиться согласия Украины, чье руководство, по его оценке, продолжает питать иллюзии о стратегическом поражении России.





В качестве примера Путин привел ситуацию с Купянском, отметив, что город уже был под контролем российских войск, когда в Киеве заявляли о его скорой деблокаде. Он предупредил, что подобное развитие событий будет неизбежно повторяться на других участках фронта, и хотя Россия готова к мирным переговорам, текущая ситуация ведет к достижению целей СВО вооруженным путем.