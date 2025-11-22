Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Самарскую область

В результате удара беспилотного летательного аппарата по Сызрани в Самарской области два человека погибли, еще двое получили ранения. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.





Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.





«Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена. С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека», — говорится в сообщении.





Губернатор выразил соболезнования близким и родным погибших. Он отметил, что правительство региона предоставит всю необходимую поддержку, включая финансовую помощь.





В Минобороны России добавили, что за ночь над российскими территориями силами противовоздушной обороны было нейтрализовано 69 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее количество воздушных целей было уничтожено над Ростовской областью (16 единиц), а также над Самарской и Саратовской областями, где сбили по 15 БПЛА в каждой. Над Республикой Крым перехвачено 13 летательных аппаратов.





Над территорией Волгоградской и Курской областей нейтрализовано по три беспилотника, над Воронежской областью — два. По одному дрону сбито в небе над Белгородской и Брянской областями.