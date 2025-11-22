Новости
В Госдуме назвали правильным решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
Депутат Боярский заявил, что это снизило волну мошенничества undefined
Ограничение голосовых вызовов в мессенджерах Telegram и WhatsApp* со стороны Роскомнадзора принесло ожидаемые результаты. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.


По его словам, количество мошеннических действий, связанных с этими платформами, значительно снизилось.


«Считаю его (решение) абсолютно правильным, своевременным, и это тоже сбило волну мошеннических действий, которые в основном через эти две платформы производились в отношении наших граждан», — сказал парламентарий в разговоре с ТАСС.


Он подчеркнул, что в отечественном мессенджере MAX структура безопасности кардинально отличается от иностранных платформ. Кроме того, там работает специальная служба, которая быстро реагирует на жалобы пользователей. Было заблокировано множество подозрительных аккаунтов и пресечено множество попыток мошенничества. Это, по его оценке, свидетельствует о том, что MAX станет платформой, которая будет стремиться к полному исключению мошеннических действий или сможет оперативно их выявлять и предотвращать.


Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp на территории России. Причиной таких мер, как сообщалось, стало то, что эти платформы стали основными инструментами для мошенничества, вымогательства и вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.


* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

