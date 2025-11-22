На «Мосбилете» доступны билеты на экскурсии в Петровский путевой дворец

В Петровском путевом дворце 25 и 26 ноября начнутся новые экскурсионные программы. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.





«В Петровском путевом дворце стартуют новые экскурсионные программы по историческим залам. Ближайшие экскурсии состоятся 25 и 26 ноября. Приобрести билеты, а также следить за дальнейшим расписанием можно на официальном городском сервисе «Мосбилет», — говорится в сообщении.





Экскурсия представит участникам историю Петровского путевого дворца. В парадном дворе-курдонере гости смогут узнать об архитектурных особенностях дворца, рассмотреть феномен путевых дворцов в российской истории и понять, откуда произошло название Петровского путевого дворца.





В пресс-службе сообщили, что экскурсия в основном будет проходить в помещениях дворца. Гостей ожидает лекция о культурном наследии строения и его окрестностей, включая Петровский парк. Также будет рассказано об особенностях коронационного церемониала и о том, как проводили свободное время москвичи в разные эпохи.





Участники экскурсии смогут увидеть парадные залы дворца: колонный зал на первом этаже, знаменитый центральный зал с куполом и гостиные на втором этаже, которые были восстановлены в ходе реставрации 1997-2011 годов. Экскурсовод расскажет о значении богатого декоративного убранства каждого из этих залов, а также погрузит посетителей в события различных эпох российской истории.