Лукашенко помиловал десятки украинцев после договоренностей с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Сейчас их передают украинской стороне.





«В развитие достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны <...> президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны», — сказала Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь-1».





По ее словам, это было сделано в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в соседнем государстве, а также на основе принципов гуманизма и в качестве жеста доброй воли.





Также Лукашенко помиловал двух католических священников по просьбе папы Римского Льва XIV, добавила Эйсмонт. Ими оказались Анджей Юхневич и Генрих Околотович. Священнослужители были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против государства, а также иные преступления, сказала она.