Москва демонстрирует высокий уровень инвестпривлекательности — производитель

Москва привлекает производителей благодаря развитой экосистеме поддержки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.





«Москва демонстрирует исключительно высокий уровень инвестиционной привлекательности в сфере промышленного производства, что дает бизнесу уверенность в устойчивости и перспективах развития на территории города», — сказал собеседник.





Он подчеркнул, что помимо развитой инфраструктуры, столица демонстрирует системный подход к созданию благоприятной среды для бизнеса. Этот подход охватывает широкий спектр мер поддержки: от налоговых послаблений до помощи в увеличении производственных мощностей.