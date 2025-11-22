Новости
Москва демонстрирует высокий уровень инвестпривлекательности — производитель
Москва привлекает производителей благодаря развитой экосистеме поддержки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.


«Москва демонстрирует исключительно высокий уровень инвестиционной привлекательности в сфере промышленного производства, что дает бизнесу уверенность в устойчивости и перспективах развития на территории города», — сказал собеседник.


Он подчеркнул, что помимо развитой инфраструктуры, столица демонстрирует системный подход к созданию благоприятной среды для бизнеса. Этот подход охватывает широкий спектр мер поддержки: от налоговых послаблений до помощи в увеличении производственных мощностей.

