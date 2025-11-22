В Якутии закончились деньги на выплаты бойцам СВО, поэтому их приостановили

В Якутии временно приостановлены выплаты участникам специальной военной операции из-за нехватки средств в бюджете. Об этом в эфире канала «Саха» рассказал глава министерства финансов республики Иван Алексеев.





«К сожалению, у нас действительно сложилась такая ситуация. Однако правительство провело работу, необходимые средства изысканы, на днях выйдет распоряжение и все выплаты будут сделаны», — сказал глава ведомства.





Алексеев отметил, что задержка с выплатами обусловлена тем, что заранее невозможно предсказать, сколько людей будут нуждаться в них. Как передает «Якутия 24», на ноябрь 2024 года в военной операции было задействовано более восьми тысяч якутян.





В мае глава Якутии Айсен Николаев издал указ, согласно которому единовременные выплаты из республиканского бюджета для военнослужащих, заключивших контракт и участвующих в военной операции, будут увеличены. Военнослужащим, заключившим контракт с 1 мая по 31 декабря 2025 года на срок не менее года, увеличили единовременную выплату из бюджета республики. Теперь она составляет 1 800 000 рублей, что на 500 тысяч рублей больше, чем ранее.





Кроме того, муниципальные районы и городские округа будут выплачивать военнослужащим дополнительно не менее 400 тысяч рублей. Помимо региональных выплат контрактникам полагается 400 тысяч рублей от Минобороны РФ. Общая сумма единовременных выплат может достигать 2,7 миллиона рублей.