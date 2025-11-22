Новости
Соратника Зеленского Миндича объявили в розыск на Украине после коррупционного скандала
Он разыскивается по делу о хищении 100 миллионов долларов undefined
Близкий соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич и бизнесмен Александр Цукерман официально объявлены в розыск по масштабному коррупционному делу. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».


Следствие устанавливает их местонахождение после исчезновения: Миндича — с 10 ноября, Цукермана — с 26 октября 2025 года. Как сообщают украинские СМИ, оба фигуранта, являющиеся главными подозреваемыми в деле о хищениях на государственном предприятии «Энергоатом», находятся за пределами Украины — предположительно в Израиле — и не планируют возвращаться. По данным НАБУ и САП, Миндич возглавлял преступную группировку, создавшую коррупционную схему с откатами в 10-15% от контрактов «Энергоатома».


Общий объем средств составил около 100 миллионов долларов. Расследование под кодовым названием «Мидас» продолжалось 15 месяцев. В ходе него было собрано свыше 1000 аудиодоказательств, включая записи с прослушки из квартиры Миндича.


На этой неделе в связи с коррупционным скандалом Верховная рада уволила министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, также подозреваемых в причастности к коррупционной схеме.


Миндича также называют «кошельком» Зеленского. В середине ноября у него прошли обыски.

