У бывшего капитана сборной России Евгения Алдонина диагностировали тяжелое заболевание

У бывшего футболиста ЦСКА и капитана сборной России Евгения Алдонина выявлено тяжелое заболевание, требующее продолжительного и дорогостоящего лечения. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).





«Сейчас наша помощь очень нужна Евгению. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь», — говорится в заявлении РПЛ.





Алдонин, бывший капитан сборной России и игрок ЦСКА, является победителем Кубка УЕФА и двукратным чемпионом России. Он также пять раз выигрывал Кубок страны. В лиге заявили, что спортсмен внес значительный вклад в развитие российского футбола не только в период своей игровой карьеры, но и после ее завершения. После ухода из спорта он активно участвовал в мастер-классах для молодых футболистов и поддерживал проекты, направленные на популяризацию и развитие футбола в регионах.





Алдонин был женат на певице Юлии Началовой, которая скончалась в возрасте 38 лет. Причиной смерти стал сепсис, вызванный осложнениями хронических заболеваний. У пары осталась общая дочь. В 2014 году футболист вновь женился, а в 2016-м у супругов родился сын Артем. В 2019 году у пары появилась дочь Анжелика.