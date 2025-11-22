Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала статью британского издания The Telegraph, посвященную финскому снайперу Симо Хяюхя. В своем Telegram-канале дипломат назвала публикацию «Я убил 500 русских» частью целенаправленной кампании по исключению СССР из антигитлеровской коалиции и очернению Красной армии.





Как отметила представитель МИД, включение фигуры Хяюхя в цикл материалов о Второй мировой войне является исторической фальсификацией, поскольку снайпер участвовал только в советско-финском конфликте 1939-1940 годов. Захарова подчеркнула, что образ «Белой смерти» был создан финской пропагандой лишь в конце 1980-х годов, а сам Хяюхя, согласно его дневникам, считал свои действия греховными.





Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны советские снайперы, такие как Людмила Павличенко и Василий Зайцев, получали признание на международной арене. По словам представителя МИД, современные попытки «переписать историю конъюнктурными статьями» обречены на провал.