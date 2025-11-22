Новости
Новости 18+
St
Захарова отреагировала на статью в СМИ под названием «Я убил 500 русских»
18+
Материал был опубликован в The Telegraph undefined
Новости

Захарова отреагировала на статью в СМИ под названием «Я убил 500 русских»

Материал был опубликован в The Telegraph

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала статью британского издания The Telegraph, посвященную финскому снайперу Симо Хяюхя. В своем Telegram-канале дипломат назвала публикацию «Я убил 500 русских» частью целенаправленной кампании по исключению СССР из антигитлеровской коалиции и очернению Красной армии.


Как отметила представитель МИД, включение фигуры Хяюхя в цикл материалов о Второй мировой войне является исторической фальсификацией, поскольку снайпер участвовал только в советско-финском конфликте 1939-1940 годов. Захарова подчеркнула, что образ «Белой смерти» был создан финской пропагандой лишь в конце 1980-х годов, а сам Хяюхя, согласно его дневникам, считал свои действия греховными.


Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны советские снайперы, такие как Людмила Павличенко и Василий Зайцев, получали признание на международной арене. По словам представителя МИД, современные попытки «переписать историю конъюнктурными статьями» обречены на провал.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сми #мид рф #мария захарова
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...