Европейские лидеры выразили сомнения по поводу мирного плана Трампа из-за пункта об украинской армии

Европейские лидеры и руководители стран «Большой семерки» раскритиковали план США по урегулированию конфликта на Украине, представленный на саммите G20 в ЮАР. Совместное заявление опубликовано на сайте Евросовета.





В заявлении политиков указывается, что хотя первоначальный проект из 28 пунктов содержит важные элементы для справедливого и прочного мира, он представляет собой лишь основу для дальнейшей работы. По их мнению, документ нуждается в серьезной доработке для обеспечения долгосрочной безопасности. Участники саммита выразили готовность к взаимодействию для выработки устойчивых решений.





Особую обеспокоенность у лидеров, среди которых председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие, вызвало предлагаемое ограничение численности Вооруженных сил Украины. Эта мера, по их убеждению, может сделать страну «уязвимой для потенциальной агрессии в будущем».





В документе также подчеркивается незыблемый принцип нерушимости границ, которые не должны изменяться силой. Отдельно отмечается, что реализация любых положений, касающихся Европейского союза и НАТО, потребует обязательного согласия всех стран — членов этих альянсов. Лидеры заверили Киев в своей неизменной поддержке и намерении продолжить консультации с украинской стороной и Вашингтоном в ближайшие дни для координации дальнейших шагов.